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вчера 22:26
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Более сотни нарушений карантина выявили за месяц в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О результатах проведения рейдовых мероприятий в регионе и работе мониторинговых групп, а также о стартовавшей ревакцинации рассказал в своём Instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Аким области провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ и заслушал акимов Аулиекольского и Костанайского районов.
Вместе с тем, рассмотрена работа мониторинговых групп.
«Мониторинговыми группами с 1 октября текущего года проведено 1 994 рейдовых мероприятий, выявлено 142 нарушения карантинных мер. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 27,8%. На лечении находятся 425 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли 337 484 человек, что касается второго компонента, то его получили 314 969 человек», - сообщил глава региона.
Архимед Мухамбетов также напомнил, что с 22 ноября в области началась вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков от 12 до 18 лет, вакциной Pfizer.
«В первую очередь ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур. Допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ. На втором этапе ревакцинации, будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию», - написал аким.
Отмечено, что без ревакцинации «зеленый» статус в Ashyq исчезнет через год. У прошедших ревакцинацию граждан он будет продлен.
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