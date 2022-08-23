Более сотни наркограффити уничтожили полицейские в Костанае
Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области совместно с НПО «Юные лидеры Костаная» провели рейд по уничтожению граффити-реклам продажи наркотиков. За несколько часов наркоборцами закрашено на стенах жилых домов, заборах и автобустных остановках более 100 надписей.
«Распространение таких надписей является рекламой, посредством которой можно приобрести наркотические вещества. Когда получаем сообщения о таких надписях, мы незамедлительно выезжаем и уничтожаем незаконно нанесенные надписи. Благодаря жителям города ведется активная работа. Наши граждане неравнодушные к этой проблеме», - сказала подполковник полиции сотрудник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области Айгуль Ерадилова.
Аналогичная акция стала масштабной, ее поддержали в городах и районах региона. В областном центре это уже шестая по счету акция в этом году.