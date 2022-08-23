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    14:30, 23 Август 2022 | GMT +6

    Более сотни наркограффити уничтожили полицейские в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае проходит акция по закрашиванию граффити рисунков и надписей с рекламой наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области совместно с НПО «Юные лидеры Костаная» провели рейд по уничтожению граффити-реклам продажи наркотиков. За несколько часов наркоборцами закрашено на стенах жилых домов, заборах и автобустных остановках более 100 надписей.

    «Распространение таких надписей является рекламой, посредством которой можно приобрести наркотические вещества. Когда получаем сообщения о таких надписях, мы незамедлительно выезжаем и уничтожаем незаконно нанесенные надписи. Благодаря жителям города ведется активная работа. Наши граждане неравнодушные к этой проблеме», - сказала подполковник полиции сотрудник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области Айгуль Ерадилова.

    Аналогичная акция стала масштабной, ее поддержали в городах и районах региона. В областном центре это уже шестая по счету акция в этом году.



    Теги:
    Костанай Костанайская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право
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