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Более сотни надписей рекламы наркотиков уничтожили в Костанае

17 Января 2022 22:00
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Более сотни надписей рекламы наркотиков уничтожили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области провели акцию по закрашиванию граффити, рисунков и надписей с рекламой наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в ведомстве, наркосбытчики придумывают все новые способы сбыта, среди них – надписи, которые рекламируют способ приобретения наркотических средств.

«Распространение таких надписей является рекламой, посредством которой можно приобрести наркотические вещества», - отметил сотрудник УПН ДП области Айгуль Ерадилова.

В областном центре это первая акция в новом году. В мероприятии приняли участие более 30 сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности.

В ходе рейда по улицам города наркоборцами за несколько часов было закрашено на стенах жилых домов и зданий 65 надписей и более 40 граффити


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#Костанайская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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