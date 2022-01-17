Более сотни надписей рекламы наркотиков уничтожили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области провели акцию по закрашиванию граффити, рисунков и надписей с рекламой наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в ведомстве, наркосбытчики придумывают все новые способы сбыта, среди них – надписи, которые рекламируют способ приобретения наркотических средств.

«Распространение таких надписей является рекламой, посредством которой можно приобрести наркотические вещества», - отметил сотрудник УПН ДП области Айгуль Ерадилова.

В областном центре это первая акция в новом году. В мероприятии приняли участие более 30 сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности.

В ходе рейда по улицам города наркоборцами за несколько часов было закрашено на стенах жилых домов и зданий 65 надписей и более 40 граффити