Более сотни костанайских сел намерены обеспечить 4G мобильным интернетом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В ближайшие три года 174 села в Костанайской области обеспечат качественным мобильным интернет-стандарта 4G. Об этом стало известно в ходе встречи акима Костанайской области Кумара Аксакалова и главного исполнительного директора компании Beeline Казахстан Евгения Настрадина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На встрече стороны обсудили ситуацию со связью и интернетом в регионе. Были подняты вопросы, связанные с плотной застройкой города, что вызывает определенные сложности. Осуждались и трудности, которые испытывают жители Костаная из-за белых пятен. Также была рассмотрена ситуация с радиофобией и использованием населением репитеров.

На территории области выявлено 34 населенных пункта с установленными репитерами, которые создают помехи работе базовых станций мобильных операторов.

Во время разговора Кумар Аксакалов подчеркнул, что устранение белых пятен является приоритетной задачей и для решения вопроса готовы изыскать и выделить земельные участки под строительство антенно-мачтового сооружения.

«Мы видим важность современных технологий для развития экономики, образования и общественной жизни. Вместе с компанией мы готовы усиливать наше сотрудничество, чтобы обеспечить наших жителей качественной связью и интернетом», - отметил аким области.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Мобильный оператор намерен улучшать и расширять сеть в как в Костанае, так и на территории Костанайской области.

«За последние месяцы мы улучшили связь и интернет в селах Дамды, Александровка, Садовое, Горняцкий и в других. Наша цель - содействовать активному развитию региона через сотрудничество и совместную работу с администрацией. Мы ценим наши партнерские отношения и будем рады совместно решать возникающие проблемы в области связи и интернета», - сказал главный исполнительный директор компании Евгений Настрадин.

Также в рамках социальной ответственности бизнеса, мобильный оператор обновил до стандарта НИШ Урицкую ОШ №1 в селе Сарыколь Костанайской области. Теперь школа оборудована кабинетами новой модификации, современной STEM-лабораторией, арт-студией, укомплектована мастерскими для уроков по труду, зонами для игр в шахматы, рисования и сборки конструкторов.