Более сотни костанайских полигонов не отвечают санитарным требованиям

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Только 58,2% костанайских полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Димаш Кожабеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области, как сообщил представитель профильного ведомства, ежегодно образуется около 200 тысяч тонн коммунальных отходов.

«В настоящее время по области числится 239 полигонов ТБО, доля их соответствия экологическим требованиям и санитарным правилам составляет 58,2%. Это 139 полигонов, - сообщил Д. Кожабеков. — В Лисаковске в рамках данной работы ведется строительство нового полигона ТБО, соответствующего всем требованиям законодательства. Ввести новый полигон планируется в конце года».

По информации замруководителя ведомства, в прошлом году в области было образовано более 190 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из них 33,8 тысяч тонн переработано местными предприятиями.

«Доля утилизации и переработки ТБО за 2021 год составила 17,7 %, что на 5,7 % выше плана в рамках программы развития регионов. Таким образом, за последние пять лет доля утилизации возросла в 10 раз», - подытожил Д. Кожабеков.