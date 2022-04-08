РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:18, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Более сотни костанайских полигонов не отвечают санитарным требованиям

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Только 58,2% костанайских полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Димаш Кожабеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайской области, как сообщил представитель профильного ведомства, ежегодно образуется около 200 тысяч тонн коммунальных отходов.

    «В настоящее время по области числится 239 полигонов ТБО, доля их соответствия экологическим требованиям и санитарным правилам составляет 58,2%. Это 139 полигонов, - сообщил Д. Кожабеков. — В Лисаковске в рамках данной работы ведется строительство нового полигона ТБО, соответствующего всем требованиям законодательства. Ввести новый полигон планируется в конце года».

    По информации замруководителя ведомства, в прошлом году в области было образовано более 190 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из них 33,8 тысяч тонн переработано местными предприятиями.

    «Доля утилизации и переработки ТБО за 2021 год составила 17,7 %, что на 5,7 % выше плана в рамках программы развития регионов. Таким образом, за последние пять лет доля утилизации возросла в 10 раз», - подытожил Д. Кожабеков.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Экология Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!