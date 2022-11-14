Более сотни конкурсантов подали заявки на участие в премии Umai

14 Ноября 2022, 14:56

14 Ноября 2022, 14:56

Более сотни конкурсантов подали заявки на участие в премии Umai

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная премия Umai, учрежденная Министерством культуры и спорта РК, вызвала большой интерес у людей искусства. За несколько месяцев в организационный комитет «Астана Опера» поступило более сотни заявок со всех уголков Казахстана, но наиболее активными оказались деятели культуры из регионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

По словам сотрудников организационного комитета театра «Астана Опера», который стал площадкой для проведения этого конкурса, заявки равномерно поступают по всем номинациям. Хотя свою компетентную оценку будет давать экспертная комиссия, оргкомитет уже сейчас впечатлен присланными работами.

«Отрадно, что все участники конкурса: творческие коллективы, учебные заведения, ответственно подошли к сбору документов. Они предоставляют грамотно составленную информацию о своей работе. Мы получили заявки практически из всех регионов нашей республики. Затем мы их обрабатываем и высылаем членам экспертной комиссии, которым предстоит выбрать лучших из лучших», - сообщили сотрудники оргкомитета. Прием конкурсных заявок продлится до 9 декабря. Торжественное награждение победителей состоится 23 декабря в Большом зале театра «Астана Опера».

Премия Umai - ориентир для молодых деятелей культуры и искусства. Название премии очень символично, так как возвращает нас к истокам, бережному отношению к своей земле, природе, глубоким философским темам.

Напомним, что общий призовой фонд национальной премии составил 54 миллиона тенге. Она присуждается по 4 направлениям: «Театральное искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Хореографическое искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», в каждой из которых определены свои премии.