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Более сотни IT-специалистов планируется подготовить в этом году в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
13 Марта 2022, 09:16
Более сотни IT-специалистов планируется подготовить в этом году в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области в 2022 году планируется подготовить 135 специалистов. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Азамат Кашиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением прорабатывается вопрос по запуску современных школ программирования (IT-школы) Академии «Яндекс» и Компании «Байскилз» на базе двух вузов области. Также четыре вуза области заключили меморандумы с местными IT-компаниями по передаче IT-факультетов под шефство IT-компаниям»,- сообщил А. Кашиев.

Эти меры, как уверены в ведомстве, позволят подготовить квалифицированных специалистов, востребованных на IT рынке труда области.

По информации А. Кашиева, в области действует 297 IT-компаний, от деятельности которых за период с 2018 года по 2020 год сумма налоговых поступлений в бюджет составила 2 млрд тенге. 23 IT-компании области в 2020 году экспортировали товары, услуги на 1,2 млрд тенге, что свидетельствует о поступательном развитии IT-экономики региона.


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