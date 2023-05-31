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Более сотни домов в Костанае до осени останутся без горячей воды

Автор:  
Жанна Мусабаева
31 Мая 2023, 15:56
Более сотни домов в Костанае до осени останутся без горячей воды

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Отключение горячего водоснабжения в районе КЖБИ в Костанае связано с началом реконструкции участка тепломагистрали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания акимата Костаная» информирует жителей города Костаная о том, что в связи с началом реконструкции участка тепломагистрали ТМ-14 диаметром 700мм. по пр. Абая (в границах ул. Генерала Арыстанбекова – ул. Чкалова) возобновление горячего водоснабжения в жилые дома (126 домов) будет осуществлено после 1 сентября 2023 года»,- сообщили в коммунальном предприятии.

Работы, как пояснили в КТЭК, проводятся для снижения количества аварий и обеспечения надежного теплоснабжения жилых домов в зимний период.

Ранее сообщалось, что ограничения на подачу питьевой воды ввели в районе Костанайской области


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