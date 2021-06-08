Более сотни деревьев вырубили под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более сотни деревьев вырубили в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экоактивистка Салтанат Ташимова обвинила крупную компанию в массовой вырубке деревьев под Алматы. По ее словам компания вырубила 150 деревьев в Илийском районе.

В пресс-службе акима Илийского района подтвердили, что компания «Шин-Лайн» получила разрешение на вырубку зеленых насаждений. Разрешение выдано 20 апреля 2021 года. При этом компания должна высадить новые деревья в качестве компенсации.

Весной текущего года начата компенсационная посадка в соотношении 1 к 10 на основе разрешений и предписаний всех официальными организаций.

«Компенсационная посадка лиственных деревьев в количестве 1120 единиц, осуществлена в начале мая месяца на земельном участке в районе грунтовой дороги общей площадью 3000 м2, расположенный в селе Байсерке в центральной точке с координатами 43,5071220 долготы и 77,0284120 широты. Посадка деревьев осуществлена в два ряда. Расстояние каждого дерева при посадке друг от друга не менее 3 метров. Высота каждого дерева не

менее 2,5 метров», - сообщили в акимате.

Всего вырублено 112 штук деревьев и кустарников. Компенсационная посадка деревьев произведена в 10-кратном размере 1000 штук саженцев. Проектом ТОО «Шин-Лайн» предусмотрено посадка еще 120 штук декоративных, хвойных саженцев, которые будут высажены до конца этого года.

Кроме того, в пресс-службе акимата Илийского района отметили, что общественно значимый проект по благоустройству является совместным с акиматом района и области и разработан в сотрудничестве с дизайнерским бюро с учетом современных экологических требований и подходов в организации городских пространств доброжелательных к жителям и пешеходам.

«Компания Шин-Лайн выступила инициатором и инвестирует собственные средства в развитие прилегающей территории для того, чтобы не только строящееся предприятие, но и неухоженные ранее придорожные участки земли с аварийными деревьями прилегающие к территории предприятия стали более безопасными и экологичными. Проект включает устройство тернистой аллеи из 200 деревьев ценных пород, более 1000 метров тротуаров, устройство скамеек, газонов, включая зоны цветников и малые архитектурные формы – инсталляции в форме детских персонажей сказок и мороженого, современные оборудованные остановочные комплексы с киосками по продаже мороженого, детскими игровыми площадками для детей, пришедших на экскурсии на фабрику мороженого. Для жаркого климата это теневые зоны, а значит лиственные породы ценных деревьев, беседки и навесы, брусчатка вместо асфальта и водные фонтаны», - добавили в акимате.