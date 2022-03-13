Более сотни человек спасли из снежного плена на трассах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Разыгравшаяся непогода 11-12 марта застала более сотни костанайцев в пути. О спасательных работах рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сильный порывистый ветер, обилие осадков и плохая видимость на дорогах - такая непростая ситуация сложилась в ряде районов Костанайской области.

«За сутки спасатели эвакуировали 122 человека, в том числе 7 детей, отбуксировали 9 автомашин на очищенные участки автодорог. Спасательные работы проводились на дорогах Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского и Жангельдинского районов, а также вблизи Аркалыка и Житикары», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС в период с 04:50 до 11:45 эвакуировали 49 человек из 8 легковых автомобилей, оказавшихся в снежном плену на дороге районного значения между г. Аркалык и села Алуа, 21 пассажира спасатели доставили в Аркалык, остальных разместили в ближайших населенных пунктах.

«В этот же день в Наурзумском районе на трассе областного значения в 15 км от с.дела Дәмді застряли в сугробах 17 легковых автомобилей и 1 грузовик. В салонах находились 50 человек (из них 7 детей). С 07:10 по 12:15 спасенных граждан сотрудники ОСО доставили и разместили в ближайший пункт обогрева, расположенный в местной школы села Дәмді. Для них местные исполнительные органы организовали горячее питание.

Спасательные операции прошли успешно, в медицинской помощи никто не нуждался, пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области рекомендует не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов и не подвергать свою жизнь опасности.