Более шести тысячам кокшетауцев завысили тариф за услуги по сбору и транспортировке ТБО

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более шести тысяч жителей благоустроенных многоквартирных домов в Кокшетау пострадали от завышенного тарифа за услуги по сбору и транспортировке ТБО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в Кокшетау было проанализировано начисление сумм за услуги по сбору и транспортировке ТБО жителям многоквартирных благоустроенных домов.

«7 октября 2022 года Кокшетауским городским маслихатом стоимость услуг по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТБО в областном центре для благоустроенных домов с учетом НДС за жителя в месяц установлена в сумме 500 тенге, а для неблагоустроенных домов - с учетом НДС за жителя в месяц 580 тенге. Установлено, что мусоровывозящие компании не имеют возможности осуществлять сортировку и захоронение ТБО. Поэтому с 1 декабря прошлого года на территории Кокшетау применяется тариф, включающий в себя лишь сбор и транспортировку для благоустроенных домов - 377 тенге в месяц с жителя с учетом НДС, для неблагоустроенных домов - 438 тенге в месяц с жителя с учетом НДС», - пояснили в ведомстве.

Однако прокуроры установили факты, когда жителям многоквартирных благоустроенных домов за услуги по сбору и транспортировке ТБО вместо 377 тенге начислялось 438 тенге, то есть как за жителей неблагоустроенных домов.

«Внесенное по результатам анализа представление об устранении нарушений законности послужило основанием для местного акимата к перепроверке сумм, начисленных жителям по указанным видам услуг, с возвратом излишне выплаченных средств путем их вычета из сумм, подлежащих оплате», - добавили в ведомстве.

Таким образом, нарушенными оказались права 6350 жителей Кокшетау. На сегодня всем им суммы за услуги по сбору и транспортировке ТБО рассчитываются в соответствии с установленным тарифом.