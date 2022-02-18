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Более шести тысяч женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области
18 Февраля 2022 22:32
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привились 6514 женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привито 6514 человек. Из них 303 - беременные женщины, 2674 - кормящие матери, 3537 - подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
«Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Ранее сообщалось, что 888 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.
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