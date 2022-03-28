Более шести тысяч жалоб поступило на действия судебных исполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Мажилиса Балаим Кесебаева рассказала о жалобах на действия судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На постоянной основе жалобы поступают и в адрес депутатов. Большая часть жалоб касается необоснованно длительного исполнения исполнительных документов, в том числе непринятия судебными исполнителями соответствующих мер принуждения по делу. По статистике, из общего числа поступивших в суд административных исков наибольшее количество по делам, касающимся действий и бездействия судебных исполнителей», - сказала Балаим Кесебаева во время Правительственного часа.

По ее словам, за последние 9 месяцев в целом по республике поступило более 6 тысяч таких исков.

«Вместе с тем обилие жалоб связано и с умышленной подачей должниками таких жалоб с целью затягивания исполнения судебных решений. Такие действия должников приводят к нарушению прав другой стороны, и поэтому нам необходимо дать предложения по решению данного вопроса. Наша цель, как субъекта законотворчества, – выявить и решить такие проблемы, а также рассмотреть пути их решения»,- заключила депутат.

