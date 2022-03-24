08:45, 24 Март 2022 | GMT +6
Более шести тысяч казахстанцев продолжают лечение от СOVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 010 человек (–4 990+ и 1 020 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
В стационарах находится – 593 пациента, на амбулаторном уровне – 5 417 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 48 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 22 пациента,
на аппарате ИВЛ – 13 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.