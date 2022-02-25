Более шести тысяч детей занимаются в бесплатных творческих кружках Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области для детей от 4 до 18 лет работают 164 бесплатных творческих кружка по 24 направлениям. В них занимаются 6 407 человек. Наиболее востребованы живопись, рисование, народные и современные танцы, пердает корреспондент МИА «Казинформ».

Кружки по творческому заказу действуют в Караганде, Темиртау, Шахтинске, Жезказгане, Сатпаеве, Сарани, Жанааркинском и Шетском районах, об этом рассказали на брифинге для журналистов в ДКГ.

Напомним, услуги поставщиков размещаются на специально разработанном портале artsport.edu.kz, а дети с помощью родителей выбирают, каким видом творчества им заняться, и подают заявку на этом же сайте.

«Для определения детей в кружки по таким направлениям, как хореография, вокал, поэзия, живопись, рисование, актерское мастерство, игра на музыкальных инструментах, прикладное творчество и другие, разработана ваучерная система, в соответствии с которой свободные места распределяются согласно очередности путем выдачи ваучера с указанием поставщика услуг. Каждый ребенок может заниматься в двух кружках. В настоящее время законными представителями детей подано 8 683 заявки. Из них активировано и выдано 7 873 ваучера», – рассказал заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Ерлан Нельдибаев.

Председатель Ассоциации государственного социального заказа и руководитель студии «Алтын Батыр» Лана Болат отметила, что для участия в программе творческого заказа предпринимателям нужно соответствовать определенным критериям. К примеру, иметь необходимое для занятий коммерческое помещение.

«Первые мои студии появились в Нур-Султане, но сама я карагандинка. Когда запустили программу подушевого финансирования, я не смогла не открыть свой комплекс и в Караганде, которая славится творческими детьми. Здесь очень много талантливой молодежи. Из бывшего ресторана мы сделали танцевальный класс. И сейчас у нас занимается много детишек, которые ранее не имели такой возможности. И это круто!» – говорит Лана Болат.

Творческие кружки по госзаказу помогают развиваться и особенным детям. Они занимаются в интегрированных группах, то есть вместе с нормотипичными ребятами.

«Наши дети ходят в кружки хорового пения, живописи, рисования, в творческую мастерскую. Участвуют и в конкурсах. У них стало больше общения и развития. Раньше мало кто хотел бесплатно заниматься с нашими детьми и не было такой доступности», – отметила представитель ОФ «БФ «Batyl jyreq» Татьяна Соковых.

Таким образом, государство программой творческого заказа поддерживает не только детей, но и предпринимателей. В ней могут участвовать и преподаватели творческих дисциплин, даже если они не имеют опыта в бизнесе.