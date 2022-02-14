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Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области

14 Февраля 2022 23:00
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Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились более 6 тысяч женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 6 262 человека. Из них 289 беременные женщины, 2597 кормящих матерей, 3376 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управление здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось , 1600 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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