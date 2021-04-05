Более шести тысяч человек получили вакцину за день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за прошедший день провакцинировали от коронавируса 6 664 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные по вакцинации населения города за 4 апреля - 6 664 человека. В общей сложности, с 1 февраля, первый компонент вакцины Спутник-V получили 23 799 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Напомним, руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев сообщил, что вакцинацию против коронавируса ограничат на несколько дней. Новая партия вакцины, по его словам, поступит буквально через 3-4 дня.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.

Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.

Как заверял глава горздрава, Алматы готов к проведению массовой вакцинации.