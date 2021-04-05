РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:41, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Более шести тысяч человек получили вакцину за день в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за прошедший день провакцинировали от коронавируса 6 664 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данные по вакцинации населения города за 4 апреля - 6 664 человека. В общей сложности, с 1 февраля, первый компонент вакцины Спутник-V получили 23 799 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Напомним, руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев сообщил, что вакцинацию против коронавируса ограничат на несколько дней. Новая партия вакцины, по его словам, поступит буквально через 3-4 дня.

    Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

    В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.

    Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.

    Как заверял глава горздрава, Алматы готов к проведению массовой вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!