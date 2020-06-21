Более шести тысяч абитуриентов сдают ЕНТ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 6 тысяч абитуриентов сдают сегодня единое национальное тестирование в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«У детей очень хорошее настроение. Думаю, все наши новые меры сыграли свою роль – увеличение времени тестирования, разрешение использовать калькуляторы , освобождение от выпускных экзаменов в школе и большое количество бесплатных пробных тестов. Родители отнеслись к требованиям ответственно, привозили детей и сразу уезжали», - сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, посетивший пункт проведения ЕНТ на базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в Нур-Султане.

Глава ведомства проинспектировал процесс запуска абитуриентов в аудитории и пожелал им удачи.

«Это очень важно. По стране мы практически уже в 8 утра запустили всех детей в аудитории, это тоже важно – начинать вовремя и не держать детей на улице. В аудиториях намного меньше детей, чем это бывает обычно, для этого мы то, что можно было провести в 5 потоков, растянули на 15 потоков, как раз для обеспечения безопасности. Санитарные требования также являются беспрецедентными», – добавил министр.

Единое национальное тестирование началось в Казахстане в воскресенье, 21 июня, и продлится до 5 июля 2020 года. Из 161 пункта проведения ЕНТ в первый день задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. Сегодня тестирование будут проходить только 6512 абитуриентов.

Все участники прошли 5 этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: прохождение через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, замер температуры, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок. При запуске и рассадке тестируемых соблюдается расстояние не менее 2 метров. Каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха. Аудитории заполнены на 35%, в каждой присутствуют 10-18 человек. В прошлом году в одной аудитории в среднем находились 50 абитуриентов.

В этом году по всей стране 131 755 человек изъявили желание сдать ЕНТ, из них 111 109, или 82 %, – выпускники школ текущего года. В целом, несмотря на карантин, по сравнению с прошлым годом количество выпускников, желающих сдать ЕНТ, увеличилось на 12%.