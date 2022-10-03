Более шести трлн тенге кредитов выдано юрлицам в первом полугодии 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил о росте кредитного портфеля банков второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банки продолжают кредитную активность, несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий (повышение базовой ставки). В прошлом году кредитный портфель БВУ вырос на 26,5% (3,9 трлн тенге) до 18,5 трлн тенге. Продолжение прошлогоднего тренда кредитования мы наблюдаем и в текущем году. Кредитный портфель с начала т.г. вырос на 10,1% (1 864,5 млрд тенге) до 20,4 трлн тенге в июле», - проинформировал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, кредитный портфель юридических лиц в прошлом году вырос на 9,3% (661,8 млрд тенге) до 7,8 трлн тенге, а в т.г. – еще на 2,9% (222,3 млрд тенге) до 8,0 трлн тенге.

«Если смотреть на выдачу новых кредитов БВУ, то их потоки, особенно юридическим лицам, стимулируют деловую активность в экономике. К примеру, за прошлый год выдача новых кредитов юридическим лицам выросла на 20,3% до 11,1 трлн тенге при погашении старых кредитов юридическими лицами на 9,9 трлн тенге. В январе-июле т.г. выдача кредитов юридическим лицам составила 6,4 трлн тенге, увеличившись на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил глава Нацбанка.

«Кредиты в расширенном определении, включая займы БВУ микрофинансовых, квазигосударственных, ипотечных организаций, по состоянию на 1 июля т.г. составили 25,2 трлн тенге, увеличившись на 7,7% за 1 полугодие 2022 года», - добавил Г. Пирматов.