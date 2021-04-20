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    20:29, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Более шести тонн рыбы выловили браконьеры в ВКО с начала года

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 6 тысяч кг рыбы с начала года выловили браконьеры в ВКО, передает Polisia.kz.

    В целях недопущения незаконной добычи рыбы в нерестовый период, в запретных рыбопромысловых водоемах (участках) и особо охраняемых природных территориях в Восточно-Казахстанской области 16 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест – 2021». Основная цель мероприятия – выявление и пресечение фактов незаконной добычи рыбы, незаконного оборота объектами и продукцией биологических ресурсов, а также раскрытие экологических преступлений, в том числе совершенных ранее.

    За три месяца текущего года подразделениями природоохранной полиции с целью сохранения рыбных ресурсов проведено 320 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 239 экологических правонарушений.

    С начала года изъято более шести тысяч килограммов незаконно выловленной рыбы. Ущерб государству составил более трех миллионов тенге.

    За четыре дня ОПМ в области выявлено 66 правонарушений незаконной добычи рыбных ресурсов, в отношении 64 лиц наложено административные штрафы на общую сумму 1 044 551 тенге.

    К слову, 18 апреля на 914 км трассы «Омск-Майкапчагай» инспекторами роты патрульной полиции была остановлена автомашина марки «Chevrolet». При проверке автомашины было обнаружено шесть мешков рыбы (щука) без соответствующих документов. Общий ущерб составил 198 000 тенге. В отношении 54-летнего жителя Семея составлен административный протокол по статье 339 и по статье 389 части 3 КоАП РК.

    Отметим, ОПМ «Нерест – 2021» продлится на территории Восточно-Казахстанской области до 30 мая текущего года.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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