Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За нарушение режима карантина 138 актюбинцев со статусом «красный» были оштрафованы на сумму более 6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
С начала введения программы «Ashyq» в регионе были выявлены 248 человек со статусом «желтый» и 366 человек со статусом «красный».
«Вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе на 106 человек с «желтым» статусом. 135 физических лиц со статусом «красный» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму 6 081 929 тенге», - отметили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
В целом проект «Ashyq» работает на территории Актюбинской области с 14 апреля. В нем участвует более 4300 предпринимателей Актюбинской области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
- 271 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону
- Сколько подростков и беременных провакцинировано от КВИ в Казахстане
- Пневмония с признаками КВИ: шесть заболевших, пять летальных исходов за сутки
- Охрану хвойных деревьев в предновогодний период усилили в Костанайской области
- 765 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана