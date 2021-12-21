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Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина

21 Декабря 2021 09:32
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Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За нарушение режима карантина 138 актюбинцев со статусом «красный» были оштрафованы на сумму более 6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

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С начала введения программы «Ashyq» в регионе были выявлены 248 человек со статусом «желтый» и 366 человек со статусом «красный».

«Вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе на 106 человек с «желтым» статусом. 135 физических лиц со статусом «красный» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму 6 081 929 тенге», - отметили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

В целом проект «Ashyq» работает на территории Актюбинской области с 14 апреля. В нем участвует более 4300 предпринимателей Актюбинской области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Самал Ендибаева

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