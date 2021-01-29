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    22:12, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Более шести млн госуслуг оказали в Акмолинской области в 2020 году

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Берген Беспалинов сообщил об увеличении доли услуг, оказываемых госорганами в электронном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По его словам, в 2020 году в электронном виде оказаны 94,8% государственных услуг. Стоит подчеркнуть, что данный показатель в 2019 году был равен 83%.

    Кроме того, наблюдается увеличение всего количества оказываемых населению госуслуг. Всего в прошлом году оказано 6 млн. 342 918 услуг. За последний год наблюдается увеличение доли оказанных услуг на 22 090.

    « Важной частью работы является рассмотрение обращений граждан. Департаментом проведено 50 контрольных мероприятий по оказанию государственных услуг, по итогам которых составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. 10 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности «, - отметил Б.Беспалинов.

    Особое внимание уделяется маломобильным категориям населения. Департаментом совместно с общественным фондом «Шанс» организовано обучение лиц с ограниченными возможностями навыкам получения услуг в электронном виде. На постоянной основе проводится общественный мониторинг за качеством оказания услуг в Центрах обслуживания населения и государственных органах области.

    В своем выступлении спикер также проинформировал об итогах работы по укреплению государственной дисциплины и недопущению этических нарушений.

    По итогам рассмотрения дисциплинарных дел к ответственности привлечено 18 государственных служащих. Проведено 37 проверок. Восстановлены права 12 заявителей, в том числе отменены приказы о наложении дисциплинарных взысканий, решения конкурсной комиссии, комиссии по исчислению стажа работы.


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