Более шести миллионов казахстанцев привиты вторым компонентом вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации населения рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день первым компонентом привито более 7,5 млн человек, охват подлежащего вакцинации населения составил 75,8%, вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику.

«Вакцинация по-прежнему является единственной специфической мерой профилактики коронавирусной инфекции», - заключил А. Цой.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается.