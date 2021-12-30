Более семисот человек попадают под амнистию в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Под действие Закона РК «Об амнистии», подписанного Главой государства 7 декабря текущего года в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан, ​ попадают более семисот ​ человек из числа осужденных, отбывающих наказание в закрытых учреждениях​ ​ Акмолинской области и находящихся на пробационном контроле. Освобождены из них будут порядка 25 %, остальным законом предусматривается сокращение сроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, подобным​ правовым актом доброй воли со стороны государства смогут воспользоваться, ​ в первую очередь, ​ женщины, имеющие детей или родившие в местах лишения свободы, лица, совершившие преступления средней тяжести, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны. ​ ​ ​ ​

«Освобождению заключенных либо рассмотрению сокращения сроков предшествовала большая ​ работа учреждений УИС. Сначала в рамках законопроекта, затем, после подписания Закона, основательно и скрупулезно были изучены личные дела осужденных для определения статуса, согласно требованиям​ ст. 1 Закона. ​ Ни один человек не должен выпасть из поля зрения», - отметил начальник ДУИС по Акмолинской области Кайрат Айдарбеков.

​По его словам, граждане, совершившие преступления средней тяжести без причиненного ущерба, либо полностью его возместившие, освобождаются от отбытия наказания либо от уголовной ответственности.​ Под сокращение сроков попадает ​ категория заключенных, кто, совершив тяжкое преступление, полностью возместил ущерб, срок сокращается на 1/3.

«Есть у нас и осужденные за тяжкое преступление в статусе социально уязвимых – мужчины старше 60 лет, им срок наказания сокращается наполовину», - дополнил глава областного ведомства УИС. ​

Отдельной ​ статьей Закона определены лица, ​ в отношении ​ которых не применяется амнистия. Ст. 4 Закона гласит, что не применяется амнистия к совершившим преступление против половой неприкосновенности, экстремистские и террористические преступления, а также в составе преступной организованной группы. ​

​«Освобождаются от наказания​ более 160 человек подучетных службы пробации, ​ в основном это осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие ущерба. Более 400 человек попадают под сокращение сроков наказания, из которых ​ большая часть ​ – это лица, совершившие​ тяжкие преступления, полностью возместившие ущерб, тем самым, сократив свой срок наказания на 1/3. Осужденные будут освобождены​ из мест лишения свободы на основании постановления суда. Акт амнистии продлится в течение шести месяцев со дня официального опубликования», - пояснила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

На 29 ​ декабря 2021 года в суды уже направлено порядка 70%​ материалов, подпадающих под действие Закона. Остальные материалы также будут направлены на рассмотрение в максимально сжатые сроки.