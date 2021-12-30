Более семисот человек попадают под амнистию в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Под действие Закона РК «Об амнистии», подписанного Главой государства 7 декабря текущего года в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан, попадают более семисот человек из числа осужденных, отбывающих наказание в закрытых учреждениях Акмолинской области и находящихся на пробационном контроле. Освобождены из них будут порядка 25 %, остальным законом предусматривается сокращение сроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, подобным правовым актом доброй воли со стороны государства смогут воспользоваться, в первую очередь, женщины, имеющие детей или родившие в местах лишения свободы, лица, совершившие преступления средней тяжести, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны.
«Освобождению заключенных либо рассмотрению сокращения сроков предшествовала большая работа учреждений УИС. Сначала в рамках законопроекта, затем, после подписания Закона, основательно и скрупулезно были изучены личные дела осужденных для определения статуса, согласно требованиям ст. 1 Закона. Ни один человек не должен выпасть из поля зрения», - отметил начальник ДУИС по Акмолинской области Кайрат Айдарбеков.
По его словам, граждане, совершившие преступления средней тяжести без причиненного ущерба, либо полностью его возместившие, освобождаются от отбытия наказания либо от уголовной ответственности. Под сокращение сроков попадает категория заключенных, кто, совершив тяжкое преступление, полностью возместил ущерб, срок сокращается на 1/3.
«Есть у нас и осужденные за тяжкое преступление в статусе социально уязвимых – мужчины старше 60 лет, им срок наказания сокращается наполовину», - дополнил глава областного ведомства УИС.
Отдельной статьей Закона определены лица, в отношении которых не применяется амнистия. Ст. 4 Закона гласит, что не применяется амнистия к совершившим преступление против половой неприкосновенности, экстремистские и террористические преступления, а также в составе преступной организованной группы.
«Освобождаются от наказания более 160 человек подучетных службы пробации, в основном это осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие ущерба. Более 400 человек попадают под сокращение сроков наказания, из которых большая часть – это лица, совершившие тяжкие преступления, полностью возместившие ущерб, тем самым, сократив свой срок наказания на 1/3. Осужденные будут освобождены из мест лишения свободы на основании постановления суда. Акт амнистии продлится в течение шести месяцев со дня официального опубликования», - пояснила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
На 29 декабря 2021 года в суды уже направлено порядка 70% материалов, подпадающих под действие Закона. Остальные материалы также будут направлены на рассмотрение в максимально сжатые сроки.
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