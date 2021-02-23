Более семи тысяч жителей Карагандинской области используют пенсионные накопления на покупку жилья

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 7 172 жителя решили воспользоваться частью своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Как реализуются госпрограммы по увеличению и улучшению жилищного строительства, доложил на аппаратном совещании в облакимате и. о. руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе реализуется сразу несколько госпрограмм по обеспечению жильём жителей области. В их числе льготные займы на покупку собственной квартиры или расширение уже имеющейся. Предоставляется жильё в долгосрочную аренду с последующим выкупом.

Также запланировано субсидирование 50% затрат при строительстве жилья на селе. С прошлого года «Отбасы банком» реализуется новое направление программы «Нұрлы жер». Проект «Шаңырақ» (5-10-20) даёт очередникам возможность получить льготную ипотеку. Уже подано 260 заявок, 41 одобрена.

В этом году в области запланирован ввод 662 тысяч квадратных метров жилья, что позволит обеспечить крышей над головой 2,9 тысячи очередников.

«Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, ежегодно растёт. На сегодня это 36 233 жителя области. В этом году планируется обеспечить жилплощадью 2,9 тысячи очередников», - рассказал Абзал Жайлыбаев.

Теперь все данные о стоящих в очереди на жильё будут объединены в одном месте. На базе «Отбасы банка» создадут единый Центр по обеспечению жильём. Сюда занесут все данные по очередникам, и жильё будет распределяться по дате постановки в очередь.

Вопрос обеспечения жильём на особом контроле у акима области.

«Акимам городов и районов необходимо уделить особое внимание обеспечению жильём населения региона. Программы «Нұрлы жер», «Бақытты отбасы» должны быть реализованы своевременно и качественно. Необходимо обеспечить информированность населения о госпрограммах через соцсети и СМИ. Также нужно развивать строительную индустрию. При этом важно обратить внимание на приобретение и применение региональных строительных материалов», - поручил глава региона Женис Касымбек.