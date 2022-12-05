Более семи тысяч семей жамбылцев получат к 2025 году квартиры

5 Декабря 2022, 02:06

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые школы, больницы, объекты культуры и спорта, дороги, новые рабочие места – в Жамбылской области обсуждают проект Плана развития Жамбылской области до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Плана развития Жамбылской области до 2025 года, разработанный по поручению главы региона, состоит из трех основных разделов, - пояснил первый заместитель главы региона Нуржан Календеров. – Первый – это частные инвестиционные проекты, второй – проекты за счет бюджетных средств и третий – обеспечение занятости населения. Основной целью проекта является повышение доходов сельского населения, улучшение условий жизни за счет реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, финансируемых бюджетными и внебюджетными средствами. Это будет обеспечивать занятость населения в каждом населенном пункте жамбылского региона».

По словам спикера, в 153 сельских округах и в четырех городах Жамбылской области до 2025 года в сфере агропромышленного комплекса планируется реализовать 1 193 инвестиционных проекта на сумму 2,16 трлн тенге. Ожидается создание 13,9 тыс. новых рабочих мест, из которых 12,7 тыс. будут постоянными. Развитие агропромышленного комплекса будет осуществляться по десяти направлениям. Будет построен 421 тепличный комплекс. В результате производительность труда увеличится на 2,7 %, а объем сельхозпродукции сразу на 10 %.

По словам спикера, за счет бюджетных средств до 2025 года планируется реализовать 2 130 проектов на сумму 624,3 млрд тенге, предусматривающих создание порядка 11,3 тыс. рабочих мест.

С учетом потребностей в социальных объектах будут построены 92 объекта образования, капитально отремонтированы 123. В рамках национального проекта «Комфортная школа» предлагается строительство 20 объектов образования. Также планируется строительство 95 объектов здравоохранения и капитальный ремонт 23 объектов. По национальному проекту «Модернизация здравоохранения в сельской местности» планируется строительство 30 объектов здравоохранения. В районах возведут 26 объектов культуры, еще 24 отремонтируют.

Ожидается строительство в регионе ряда спортивных объектов – 37 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 спортплощадок, а девять объектов спорта капитально отремонтируют.

«До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 401,1 тыс. км жилья, рассчитанных на 7 082 семьи. Под индивидуально-жилищное строительство выдадут 14,3 тыс. земельных участков, обеспеченных инженерно-коммунальной инфраструктурой. К 2025 году 371 населенный пункт области будет обеспечен на 100 % питьевой водой и на 98,4 % природным газом. На 73,6 млрд тенге реализуют 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5 %», - сказал Нуржан Календеров.

По его словам, третий раздел Плана развития области охватывает вопросы содействия занятости населения. До 2025 года в регионе будет создано 83,7 тыс. рабочих мест, из них 27,8 тыс. постоянных и 56 тыс. – временных.

На очередном совещании в облакимате глава региона Нуржан Нуржигитов дал конкретные поручения по повышению уровня доходов населения, реализации Плана развития Жамбылской области до 2025 года.

«Поддержка государства должна дойти до каждого жителя. Не надо ограничиваться лишь целевыми индикаторами. Работа должна проводиться с учетом потенциала каждого района. По поручению Главы государства перед нами поставлена задача по ежегодному созданию не менее ста рабочих мест на каждые десять тысяч жителей. Конечно же, в первую очередь, необходимо решить вопросы обеспечения постоянной занятости на рынке труда. Нужно обратить внимание на наличие стабильного дохода каждой семьи. Уже не впервые говорится о том, что сельским акимам следует пересмотреть подход к работе. В селах, чьи жители являются участниками пилотного проекта по повышению доходов населения, необходимо параллельно осуществлять реализацию проектов за счет бюджетных средств и комплексно решать проблемы в каждом населенном пункте», - поручил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.