Более семи тысяч рабочих мест планирует создать Фонд развития промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о целях и задачах Фонда развития промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной деятельностью Фонда развития промышленности (далее – Фонд) является обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3% с целью модернизации и создания новых производств, а также импортозамещения. На сегодня на рассмотрении Администрации Президента находится проект Закона «О промышленной политике», определяющий статус, источники фондирования, а также основные приоритеты деятельности Фонда. Кроме того, начата работа по расширению видов его деятельности в части предоставления займов для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и поддержки экспорта», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В Правительстве также пояснили, что при формировании республиканского бюджета на 2021 год для осуществления деятельности Фонда, а также выполнения им мероприятий в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2020 – 2025 г. предусмотрено порядка 46,7 млрд тенге.

«Концептуальным отличием Фонда от иных институтов является его нацеленность на улучшение охраны окружающей среды, обеспечение высокотехнологичных проектов доступными и длинными средствами. Для получения финансовой поддержки проектам, претендующим на получение кредита, необходимо соответствовать экологическим требованиям действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также дополнительным условиям, определяемым уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При выполнении оценки и анализа по данному критерию планируется вовлечение экспертных экологических и научных организаций, для чего рассматривается вопрос о создании при Фонде научно-экспертного совета с консультационными функциями», - отметил Премьер.

Он также сообщил, что на рассмотрении Фонда находится 6 перспективных проектов машиностроительной отрасли с введением новых производств на территории страны, а также созданием более 7 тысяч постоянных рабочих мест.

«Данные проекты направлены на импортозамещение, увеличение локализации и цифровизации производств, повышение производительности труда, а также продвижение экспорта конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции», - добавил А. Мамин.