Более семи тысяч особенных детей получили подарки от нефтяников в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау подарки от нефтяников получили 7 тысяч 300 особенных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении почти 100 лет нефтяная Эмба вносит большой вклад в развитие Атырауской области и много лет на волонтерских началах оказывает поддержку социально-уязвимым слоям населения. Уже сложилась хорошая традиция - ежегодно радовать особенных детей в Новый год. В текущем году, компания выделила Атыраускому областному акимату 70 млн тенге на приобретение подарков для 7 тысяч 300 детей с ограниченными возможностями. Еще 60 млн тенге были выделены на помощь 274 медицинским работникам, в том числе 4 семьям погибших врачей. Дополнительно, наш коллектив на собранные сотрудниками средства в размере 1,1 млн тенге закупил и передал новогодние подарки детям из специализированного детского дома, областной детской деревни семейного типа и дома юношества «Шанырак», Атырауского детского реабилитационного центра, детского сада для детей с психологическими отклонениями и ОО «Казахское общество слепых». Несмотря на сложную экономическую ситуацию и предпринятые меры по оптимизации бюджета, было принято решение порадовать особенных детей и поддержать медицинских работников, мужественно сражавшихся за жизни и здоровье людей. Мы преклоняемся перед их подвигом», - рассказал председатель нефтяной компании Есен Кайржан.