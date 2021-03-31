Более семи тысяч нарушений на дорогах помогли выявить видеокамеры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области помощью техсредств полиция выявила 7 411 нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С помощью технических средств за текущий период 2021 года зафиксировано 7411 нарушений правил дорожного движения на сумму порядка 70 миллионов тенге. Предписания рассылаются по адресам», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В итоге полиция взыскала штрафов почти на 50 миллионов тенге, а у нарушителей, которые не торопятся выплатить их, машины увозят на штрафстоянку. Злостных должников выявляют на дороге, показывая им доказательства их вины: документы, снимки с нарушениями, суммы штрафа, и водителю приходится ехать на штрафстоянку в сопровождении инспектора.

«Один из таких должников — молодой водитель автомашины «Daewoo Nexia», который не выплачивает штраф в течение пяти с лишним месяцев. В январе его автомобиль, нарушающий скоростной режим в районе аэропорта, зафиксировала камера», - привели пример в ДП региона.

За превышение скорости было возбуждено административное производство, предписание направлено по месту жительства. Он не в первый раз превышает скорость, дополнили в ведомстве. Молодому человеку предстоит выплатить около 100 тысяч тенге, иначе его автомобиль останется на штрафстоянке.

В общей сложности на 87 автотранспортных средств вынесены постановления судоисполнителей о водворении их на штрафстоянку до погашения административных правонарушений.



