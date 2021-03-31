Более семи тысяч нарушений на дорогах помогли выявить видеокамеры в Павлодарской области
«С помощью технических средств за текущий период 2021 года зафиксировано 7411 нарушений правил дорожного движения на сумму порядка 70 миллионов тенге. Предписания рассылаются по адресам», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
В итоге полиция взыскала штрафов почти на 50 миллионов тенге, а у нарушителей, которые не торопятся выплатить их, машины увозят на штрафстоянку. Злостных должников выявляют на дороге, показывая им доказательства их вины: документы, снимки с нарушениями, суммы штрафа, и водителю приходится ехать на штрафстоянку в сопровождении инспектора.
«Один из таких должников — молодой водитель автомашины «Daewoo Nexia», который не выплачивает штраф в течение пяти с лишним месяцев. В январе его автомобиль, нарушающий скоростной режим в районе аэропорта, зафиксировала камера», - привели пример в ДП региона.
За превышение скорости было возбуждено административное производство, предписание направлено по месту жительства. Он не в первый раз превышает скорость, дополнили в ведомстве. Молодому человеку предстоит выплатить около 100 тысяч тенге, иначе его автомобиль останется на штрафстоянке.
В общей сложности на 87 автотранспортных средств вынесены постановления судоисполнителей о водворении их на штрафстоянку до погашения административных правонарушений.