Более семи тысяч медиков Атырауской области вакцинировались от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 7,6 тысяч медицинских работников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 406 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции вакцинировано 241 374 человека. Из них 7 664 составляют медицинские работники. Вторым компонентом вакцин привито 217 908 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует call-центр по вакцинации населения.

Всего от коронавирусной инфекции в регионе лечатся в стационарах и дома 369 человек.