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Более семи тысяч медиков Атырауской области вакцинировались от COVID-19
4 Ноября 2021 22:55
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 7,6 тысяч медицинских работников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 406 местных жителей.
Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции вакцинировано 241 374 человека. Из них 7 664 составляют медицинские работники. Вторым компонентом вакцин привито 217 908 местных жителей.
Напомним, что в регионе действует call-центр по вакцинации населения.
Всего от коронавирусной инфекции в регионе лечатся в стационарах и дома 369 человек.
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