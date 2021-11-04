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Более семи тысяч медиков Атырауской области вакцинировались от COVID-19

4 Ноября 2021 22:55
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Более семи тысяч медиков Атырауской области вакцинировались от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 7,6 тысяч медицинских работников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 406 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции вакцинировано 241 374 человека. Из них 7 664 составляют медицинские работники. Вторым компонентом вакцин привито 217 908 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует call-центр по вакцинации населения.

Всего от коронавирусной инфекции в регионе лечатся в стационарах и дома 369 человек.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Врачи  
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Автор:

Виктор Сутягин

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