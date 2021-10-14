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Более семи тысяч километров оросительных сетей реконструируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Октября 2021, 15:10
Более семи тысяч километров оросительных сетей реконструируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о запланированных мероприятиях по обеспечению населения водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, по итогам 2025 года планируется стопроцентное обеспечение населения страны качественными услугами водоснабжения. В национальном проекте «Жасыл Казахстан» в части водных ресурсов предусмотрены следующие две задачи: первое –это сохранение экосистем водных объектов; второе – повышение продуктивности за счет экономного использования воды», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В части сохранения экосистем водных объектов основной упор сделан на недопущение падения уровней Северного Аральского моря и озера Балхаш.

«Задача «Повышение продуктивности за счет экономного использования воды» направлена на решение вопросов рационального водопользования, в первую очередь в сельском хозяйстве, где имеются наибольшие (до 40 %) потери воды. Путем реализации комплекса мероприятий по реконструкции 7,4 тысяч километров оросительных сетей, цифровизации водоучета на 212 каналах и реконструкции 16 гидротехнических сооружений к 2025 году планируется сократить потери при орошении на 4 куб. км», - заключил Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Аскар Мамин   Вода  
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