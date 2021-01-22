Более семи тысяч камер планируют установить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана Ботагоз Касабек рассказала, какие проекты в части цифровизации будут внедрены и продолжены по столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2020 год в части безопасности горожан была проделана большая работа. Был запущен проект в пилотном режиме «Безопасный двор», который позволяет защищать интересы наших жителей в дворовых территориях, в задней части дома, где больше происходят преступления и различные кражи. В 2020 году мы начали работы по установке антенно-мачтовых сооружений в количестве 16 штук по городу. В 2020 году были поставлены 9 антенно-мачтовых сооружений», - сообщила Ботагоз Касабек на онлайн-брифинге в акимате.

В этом году также будет продолжен проект «Безопасный двор».

«В прошлом году установлено около тысячи камер по городу, в этом году мы планируем увеличить количество камер до 7,5 тысяч на город Нур-Султан. Тогда мы полностью покроем город и будем говорить, что наше население будет находиться в полной безопасности», - отмечает Б. Касабек.

Также она отметила, что акимат продолжает работу в рамках проекта «Smart Astana».

«Это приложение города, где можете получать услуги, новости, где можно получать 3D -туры. На февраль месяц запланирована плановая модернизация мобильного приложения. Мобильное приложение по текущему состоянию, по новым требованиям мы решили обновить, сделать полный ребрендинг и запустить для более удобного пользования жителям», - проинформировала она.

По информации руководителя управления, в этом году планируется запустить проект «Оперативный центр информационной безопасности», чтобы все услуги для горожан стали безопасными.

«Оперативный центр информбезопасности обеспечит безопасность всех данных, чтобы не было никаких утечек данных, не было никаких хакерских атак. Данный проект нацелен на то, чтобы все взаимодействия акимата с населением были более безопасными, прозрачными, но и удобными», - добавила она.