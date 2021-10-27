Более семи тысяч исков поступило в административные суды за три месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин рассказал о промежуточных результатах работы адмнистративных судов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля система административной юстиции заработала. То, что многим развитым государствам кажется очевидным, мы шли к этому долго. С одной стороны 30 лет – это большой срок, с другой мы имели возможность изучить опыт, который уже был в отдельных странах СНГ и была возможность избежать ошибок, которые были допущены к разработке кодексов в других странах. Мы выбрали немецкую модель, создав симбиоз материальных и процессуальных норм с полной институциональной основой судебной системе. Создана 21 специализированный межрайонный административный суд в регионах страны, 17 соответствующих коллегий по административным делам в областных судах, а также коллегии по административным делам в Верховном суде», - сообщил Канат Мусин на международном круглом столе по обсуждению судебных реформ РК.

По его словам, в результате скрупулезного отбора было обучено свыше 350 судей.

«У населения есть большие ожидания от этих судов, поэтому мы приняли все меры, чтобы суды были укомплектованы квалифицированными кадрами. Большая особенность в том, что в отличие от гражданского кодекса, административный имеет совершенно иную парадигму процесса. Верховный суд должен отметить, что впервые в практике были избраны судьи из числа известных юристов с большим опытом, в том числе международном опыте работе, что позволило «освежить» и придать человеконаправленность в деятельности», - отметил спикер.

«Что касается первых итогов работы административных судов за три месяца, за это время поступило более 7 тыс. исков. Это небольшая цифра, но мы видим ежемесячный прирост на 30 %. Связываю это с тем, что это только начало. В целом мы прогнозируем, наверное, с начала следующего года серьезный рост нагрузки на судей и увеличения количества исков. В структуре дел больше всего жалоб на действия судебных исполнителей, затем идут споры земельные, государственные закупки, налоговые споры и так называемая категория прочих споров по медицине, оказания госуслуг, аудита, образования и других», - заключил К. Мусин.