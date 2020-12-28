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Более семи тысяч членов Федерации профсоюзов будут наблюдать за выборами

Автор:  
Акбота Кузекбай
28 Декабря 2020, 18:32
Более семи тысяч членов Федерации профсоюзов будут наблюдать за выборами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 7 тысяч членов Федерации профсоюзов РК примут участие в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в качестве наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал представитель Федерации профсоюзов Толеген Кунадилов, 6 ноября текущего года в федерации приняли решение принять участие в предстоящих выборах в качестве наблюдателя, а 8 ноября решение было публично объявлено.

По мнению представителя, во время выборов важно, чтобы работодатели не принуждали своих сотрудников участвовать в выборах или голосовании.

«Федерация профсоюзов поддерживает принятую сегодня хартию о наблюдении за выборами. При Федерации созданы штабы во всех регионах страны, открыта горячая линия, то есть, любой гражданин через наш штаб или горячую линию может сообщить о нарушении во время выборов. В дальнейшем данный вопрос будет рассмотрен в рамках закона. В предстоящих выборах по всей стране примут участие в качестве наблюдателей более 7 тысяч членов Федерации профсоюзов», - сообщил Толеген Кунадилов во время брифинга для журналистов в Нур-Султане.

Ранее сообщалось о принятии Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах.


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