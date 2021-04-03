Более семи тысяч человек провакцинировали за день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировали от коронавируса более 7 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2 апреля провакцинировано 7 060 человек. Сегодня процесс иммунизации населения Алматы продолжится», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

По озвученным вчера данным управления общественного здоровья, в городе сейчас работают 56 прививочных кабинетов.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины. В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации. Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.