Более семи тысяч человек планируют обеспечить работой в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Более 7 тысяч человек будут обеспечены работой в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализуемых проектов не менее 50% трудоустроенных граждан должны быть привлечены через центры занятости населения с акцентом на безработную молодежь. Для этих целей по программе «Дорожная карта занятости» на 2020-2021 годы для нашего региона выделено 35 млрд 308 млн тенге. На эти средства будет реализовано 63 проекта с созданием более 7 тысяч рабочих мест», - сообщил в ходе селекторного совещания аким области Махамбет Досмухамбетов.

Аким Атырау Кайрат Уразбаев в ходе совещания проинформировал, что в областном центре будет реализовано 17 инфраструктурных проектов. Предполагается создать 2 028 рабочих мест. Из них 1 043 человека будут трудоустроены по направлению из центров занятости населения.

«Режим ЧП, действовавший до недавнего времени, создал немало препятствий для реализации проектов. После снятия режима ЧП подрядчики приступают к работам. Необходимо уточнить, что 90% товаров, работ и услуг по реализуемым проектам будут закупаться у отечественных производителей», - сообщил на совещании руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла.

Напомним, 13 марта 2020 года на заседании Штаба оперативного реагирования Глава государства дал поручение выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.



