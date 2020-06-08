Более семи тысяч безработных планируют трудоустроить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более семи тысяч столичных жителей обратились в Центр занятости населения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Бакытбек Кабжанов, на сегодня ведется работа над реализацией государственных программ «Еңбек» и «Дорожная карта занятости».

«На проект «Дорожной карты занятости» планируется через Центр занятости трудоустроить более 7600 человек, акцент делается на безработную молодежь. На сегодняшний день по состоянию на 8 июня через Центр занятости трудоустроились 2410 человек. Для участия в данной программе безработные могут подать заявку в онлайн или оффлайн-режиме. Все заявки подаются через Центр занятости населения города Нур-Султана», - сказал Бакытбек Кабжанов в ходе онлайн-брифинга в акимате.

В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 213 человек проходят молодежную практику. На общественные работы трудоустроено более 1100 человек.

Кроме того, как отметил Бакытбек Кабжанов, в столице реализуются и социальные рабочие места для безработных с субсидированием заработной платы. Заработная плата устанавливается в размере от 50 тысяч тенге.

Социальные рабочие места создаются для безработных, среди которых приоритетом пользуются члены малообеспеченных и многодетных семей, лица, воспитывающие детей с инвалидностью.