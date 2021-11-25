Более семи триллионов тенге инвестиций привлечено в Мангистауской области - Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовой региональный продукт Мангистауской области за годы независимости увеличился с 2,2 млрд тенге до 3,1 триллиона тенге. Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости численность населения выросла в 2,2 раза с 340 тыс. человек до 735 тыс. человек. На увеличение численности населения, наряду с интенсивным природным ростом, повлияло возвращение соотечественников на историческую родину. В связи с увеличением численности населения были созданы новые населенные пункты и Мунайлинский район. Это первый район, созданный Указом Первого Президента - Елбасы после обретения независимости», - сказал в ходе пресс-конференции в СЦК Нурлан Ногаев.

Как рассказал Нурлан Ногаев, за эти годы в регионе было добыто 450 млн тонн нефти. Если в 1991 году в области добывали 14,2 млн тонн черного золота, то в 2021 году планируется добыть 16,8 млн тонн.

«За 30 лет в регион привлечено более 7 триллионов тенге инвестиций. Если в 1991 г. в экономику региона поступило 1,3 млн тенге инвестиций, то за 10 месяцев текущего года было привлечено 474 млрд тенге», - проинформировал Нурлан Ногаев. ​

«Узловый транспортно-логистический центр страны расположен в Мангистау. Порты Актау и Курык – морские ворота Казахстана, являющиеся связующим транспортным звеном между Европой и странами Центральной Азии. За 30 лет в регионе построено 2957 км автодорог. Введен в эксплуатацию рельсовый путь «Узень-граница Туркменистана» - часть международной железной дороги «Узень-Этрек-Горган», соединяющей три государства. Введена в эксплуатацию железная дорога «Бейнеу-Жезказган», - сказал аким.

Отметим, что за период независимости количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 4 раза и достигло 55 тысяч. Кроме того, построено 350 объектов образования, 63 объекта здравоохранения, 693 спортивных объекта, 35 объектов культуры. Введено в эксплуатацию 12,3 млн квадратных метров жилья, обеспеченность населения водоснабжением доведена с 31% до 98%, природным газом- с 16% до 99,8%.