РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:21, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более семи триллионов тенге инвестиций привлечено в Мангистауской области - Нурлан Ногаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовой региональный продукт Мангистауской области за годы независимости увеличился с 2,2 млрд тенге до 3,1 триллиона тенге. Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За годы независимости численность населения выросла в 2,2 раза с 340 тыс. человек до 735 тыс. человек. На увеличение численности населения, наряду с интенсивным природным ростом, повлияло возвращение соотечественников на историческую родину. В связи с увеличением численности населения были созданы новые населенные пункты и Мунайлинский район. Это первый район, созданный Указом Первого Президента - Елбасы после обретения независимости», - сказал в ходе пресс-конференции в СЦК Нурлан Ногаев.

    Как рассказал Нурлан Ногаев, за эти годы в регионе было добыто 450 млн тонн нефти. Если в 1991 году в области добывали 14,2 млн тонн черного золота, то в 2021 году планируется добыть 16,8 млн тонн.

    «За 30 лет в регион привлечено более 7 триллионов тенге инвестиций. Если в 1991 г. в экономику региона поступило 1,3 млн тенге инвестиций, то за 10 месяцев текущего года было привлечено 474 млрд тенге», - проинформировал Нурлан Ногаев. ​

    «Узловый транспортно-логистический центр страны расположен в Мангистау. Порты Актау и Курык – морские ворота Казахстана, являющиеся связующим транспортным звеном между Европой и странами Центральной Азии. За 30 лет в регионе построено 2957 км автодорог. Введен в эксплуатацию рельсовый путь «Узень-граница Туркменистана» - часть международной железной дороги «Узень-Этрек-Горган», соединяющей три государства. Введена в эксплуатацию железная дорога «Бейнеу-Жезказган», - сказал аким.

    Отметим, что за период независимости количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 4 раза и достигло 55 тысяч. Кроме того, построено 350 объектов образования, 63 объекта здравоохранения, 693 спортивных объекта, 35 объектов культуры. Введено в эксплуатацию 12,3 млн квадратных метров жилья, обеспеченность населения водоснабжением доведена с 31% до 98%, природным газом- с 16% до 99,8%.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Экономика Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!