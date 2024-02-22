Свыше семи тысяч булок социального хлеба ежедневно пекут в Костанае

В Костанайской области всего за прошлый год стабфонд реализовал более 4 тысяч тонн муки первого сорта для социального хлеба. Этот продукт пользуется большой популярностью среди потребителей. Как обстоят дела с доступным хлебом в регионе, разбиралась корреспондент агентства Kazinform.

Социальный хлеб выпекается из муки первого сорта, его стоимость варьируется от 90 до 92 тенге. Его реализуют многие торговые точки, магазины в микрорайонах, а также крупные супермаркеты Костаная.

- Социальный хлеб достаточно популярный продукт среди покупателей. Конечно же, в первую очередь он привлекает доступной ценой: люди могут купить по 10-12 булок. Некоторые хлеб берут для себя, кто-то может скупать товар для домашних питомцев. Товар спутать сложно: это обычные «кирпичики», которые всем знакомы. Его производство прекращать ни в коем случае нельзя, для народа это будет ощутимо, – рассказала представитель сети супермаркетов Юлия Лапшина.

На сегодня деятельность по выпечке хлеба ведут 12 предпринимателей. Как рассказали представители отдела предпринимательства на аппаратном совещании в акимате, пекарни города в день выпекают более 7-8 тысяч булок социального хлеба и отпускают в 45 торговых точках. В среднем на один магазин приходится 240 булок социального хлеба.

Бесперебойно для производства хлеба стабфонд области поставляет муку.

- Мука первого сорта реализуется для пекарен всей Костанайской области. За весь 2023 год из стабилизационного фонда реализовано 4 024 тонны муки, из них пекарням города Костаная было отпущено 1 518 тонн продукции. С начала текущего года реализовано 612 тонн. Вся продукция, не только мука, реализуется торговым объектам и пекарням посредством принятия заявок от акиматов городов и районов области. Обычно в заявке от МИО указано наименование торгового объекта или пекарни, а также планируемый объем и вид продукта для выборки из стабфонда, - рассказал директор департамента по работе со стабфондом СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

Мука отпускается по цене 100 тенге за килограмм, при этом конечная стоимость хлеба не должна быть выше 92 тенге. Кстати, несмотря на прошлогоднюю ситуацию с урожаем зерна, в стабфонде успокоили, запасов муки достаточно - сейчас там имеется 5 930 тонн муки.

Ранее стало известно, что каждый костанаец потребляет ежегодно до 30 кг хлеба.