Более семи млн тенге штрафов взыскали с водителей-нарушителей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция в городе Павлодаре начала операцию «Борышкер», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре в период с 26 марта по 2 апреля 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

В правоохранительных органах отметили, что операция проводится для того, чтобы обеспечить принцип «нулевой терпимости», неотвратимости наказания за нарушения на дорогах и для того, чтобы нарушители ответственнее относились к погашению штрафов.

«Полицией города Павлодара взыскано более семи миллионов тенге штрафов, наложенных за административные правонарушения, семь автомобилей помещены на специализированную автостоянку. К примеру, был остановлен автомобиль марки «ВАЗ», водитель который имеет неоплаченные административные штрафы на сумму 218 тысяч тенге, - сказал первый заместитель начальника управления полиции города Павлодара Нургали Омарбеков. - Автомобиль был помещён на специализированную стоянку до оплаты административных штрафов».

Управление полиции города Павлодара призвало водителей вовремя оплачивать административные штрафы, чтобы машины не были отправлены на специализированную стоянку. Н. Омарбеков напомнил, что проверить и оплатить штрафы можно при помощи портала электронного правительства egov.kz, а также в кассовых отделениях банков второго уровня и на интернет-сайтах банков.

«Хочу отметить, что погасить штраф можно через приложения банков второго уровня посредством смартфонов», – сказал первый заместитель начальника управления полиции города Павлодара.





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