Более семи млн казахстанцев приняли участие в онлайн-переписи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 7 миллионов казахстанцев приняли участие в онлайн-переписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Интерес респондентов к онлайн-инструментам национальной переписи населения не ослабевает, темпы прохождения высокие. Если за первые две недели переписной кампании (с 1 по 15 сентября) онлайн-анкеты заполнили 3 млн казахстанцев, то отметка в 5 млн была достигнута 22 сентября, а отметка в 6 млн – 28 сентября. Доля казахстанцев, прошедших Перепись, составила 37% от общей численности населения.

По состоянию на 11 октября на вопросы онлайн-переписи, отличительной особенностью которой по сравнению со стандартным интервью являются быстрота и удобство прохождения, ответили 7 045 196 респондентов. Из них сайтом Sanaq.gov.kz воспользовались 6 040 911 человека, порталом Еgov – 700 972 человек, приложением Aitu – 303 313 человек.

Лидерами рейтинга по количеству прошедших онлайн-перепись стали Туркестанская (913074 человек), Алматинская (746343 человек) и Восточно-Казахстанская (707384 человек) области, антилидерами – Мангыстауская (215464 человек) и Северо-Казахстанская (165749 человек) области.

По доле охваченного онлайн-переписью населения лидируют Восточно-Казахстанская (52%) и Кызылординская (51,1%) области.

С 1 октября стартовал подомовой обход интервьюерами. По итогам 10 дней они опросили 1 445 204 жителей страны.

Онлайн-перепись завершится 15 октября, то есть у жителей страны есть еще 4 дня для прохождения переписи в онлайн режиме. Ее можно пройти не только на дому, но и более чем в трех тысячах «уголков переписи» на базе центров обслуживания населения (ЦОН), отделений «Казпочты», образовательных учреждений и торгово-развлекательных центров по всей стране.

Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. Бюро национальной статистики призывает граждан активно принять участие в важнейшем мероприятии десятилетия.