Более семи миллионов госуслуг оказано в столице в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане озвучили результаты цифровизации за прошлый год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В 2020 году был проделан большой объем работы по реализации проектов, направленных на трансформацию столицы в «умный» город. Так, в прошлом году 100% госуслуг переведены в онлайн-формат, а центр «iQala» предоставляет напрямую уже 151 услугу в круглосуточном режиме. В настоящий момент акимат города оказывает 159 госуслуг. За 2020 год было предоставлено около 7 млн услуг, из них более 6 млн - в электронном формате.

Также в соответствии с поручением акима создан IT-совет при акимате столицы по цифровизации, в рамках которого уже внедрены IT-решения для улучшения жизнедеятельности населения.

В целях безопасности горожан в 2020 году был запущен пилотный проект «Безопасный город». На сегодня пилот-проект находится на стадии реализации.

Один из основных результатов 2020 года - это то, что Интеллектуальная транспортная система Нур-Султана стала лидером среди стран Европы, СНГ и Центральной Азии по версии международной компании IDC.

На 2021 год намечен ряд стратегических задач по цифровой модернизации города.

1. Разработка IT-архитектуры акимата. Архитектура будет содержать описание текущего и планируемого состояние информатизации государственного органа с разных перспектив для проведения цифровой трансформации и деятельности акимата.

2. Единая карта жителя (ЕКЖ) предоставляет дополнительные льготы и использование социальных пособий. Реализация проекта ЕКЖ позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, направленных в социальную сферу. Например, получатель льгот сможет оплачивать те или иные услуги по категориям «Транспорт», «Аптеки», «Магазины», «ЖКХ», «Школы», «Детсад». Также проект позволит повысить качество государственных услуг, обеспечить интеграцию и обеспечение взаимодействия автоматизированных систем различных органов управления.

3. Оперативный центр информационной безопасности будет осуществлять деятельность по защите электронных информационных ресурсов, информационных систем, сетей телекоммуникаций и других объектов информатизации акимата Нур-Султана.

4. Развитие проекта «Умный» шлагбаум». В 2020 году запущено несколько пилотных проектов, одним из них является проект «Умный» шлагбаум». Система, установленная на шлагбаум, позволяет обеспечить автоматическое открытие шлагбаумов для скорой помощи и других служб экстренного реагирования в любое время суток. В текущем году работа по данному направлению будет продолжена.