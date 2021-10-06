Более семи часов тушили пожар в доме престарелых в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Начавшийся в 7 утра пожар в Доме престарелых в Карабалыкском районе Костанайской области удалось потушить только к 14:00. Подробности рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября т. г. в 07:38 на пункт связи «112» поступило сообщение о том, что в Карабалыкском районе на территории поселка Карабалык горит баня, расположенная по улице Мира. Через несколько минут к месту вызова прибыли силы и средства пожарной части № 11.

В ходе разведки было установлено, что горит кровля бани пристроенной к зданию ГУ «Карабалыкский дом-интернат престарелых и инвалидов», - сообщили в ведомстве. — Подгоняемый сильным ветром, огонь распространился на кровлю крыши основного здания дома-интерната. На месте пожара были задействованы 9 единиц техники и 28 человек личного состава. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось ликвидировать пламя в 14:05».

Пожарные сработали оперативно и не допустили трагедии, эвакуировав из здания интерната 51 человека. Действия огнеборцев, в первую очередь, были направлены на своевременную эвакуацию людей из зоны пожара в безопасное место. Ведь в интернате находились люди преклонного возраста и лица, имеющие ограниченные физические возможности.

Сообщается, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

Напомним, ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре в Доме престарелых и инвалидов в Карабалыкском районе.