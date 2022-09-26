Более пяти тысяч учителей РК претендуют на звание «Лучший педагог-2022»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 5 тысяч учителей и воспитателей из различных регионов страны отправили свои заявки для участия в конкурсе «Лучший педагог-2022». Самыми активными на сегодня являются учителя из Алматы и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

«В этом году процедура приема заявок автоматизирована и прозрачна. Благодаря оцифровке на всех этапах доверие к конкурсу возросло, и количество поданных заявок увеличилось, достигнув рекордной цифры. В конкурсе принимают участие штатные учителя детских садов, школ и колледжей», - пояснили в ведомстве.

Победители получат премии в размере 3 млн тенге и нагрудные знаки. В прошлом году по 3 млн получили 64 педагога из разных регионов страны.

«На сегодня почти 5,5 тыс. учителей зарегистрировались на портале teachercontest.iac.kz, чтобы принять участие в первом и втором этапах конкурса. Прием документов на второй этап продолжается. Он завершится 30 сентября. В этом году каждый педагог, участвующий в конкурсе, после заполнения анкеты сможет отслеживать дальнейшую динамику конкурса – на каком из этапов находятся участники, какие баллы им были выставлены экспертами. Такой подход обеспечит прозрачность конкурса на всех этапах», – сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.