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Более пяти тысяч соотечественников эвакуировал Узбекистан из Украины

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Марта 2022, 17:52
Более пяти тысяч соотечественников эвакуировал Узбекистан из Украины

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан за 10 дней эвакуировал более пяти тысяч соотечественников из Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 28 февраля по 9 марта 22 авиарейсами Uzbekistan Airways из зоны боевых действий в Украине через Польшу было эвакуировано 5037 граждан Узбекистана», - сообщил дипломат.

Он отметил, что работа по вывозу граждан из различных частей Украины продолжается с акцентом на эвакуации соотечественников, находящихся в отдаленных районах на линии боевых действий. Также прорабатывается вопрос эвакуации узбекистанцев через Молдову.

«Посольством нашей страны в Украине обеспечена эвакуация из города Сумы 23 узбекских студентов под эгидой международных гуманитарных организаций, которые направлены в город Львов арендованным дипмиссией автобусом», - отметил представитель МИДа.


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