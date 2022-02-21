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Более пяти тысяч семей получают АСП в Нур-Султане

21 Февраля 2022 12:28
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Более пяти тысяч семей получают АСП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько семей получают адресную социальную помощь в Нур-Султане, рассказал на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2021 году количество получателей АСП в 1 квартале составило 3 773 семей во 2 квартале – 3 302 семей, в 3 квартале назначено 2 992 семьям, в 4 квартале назначено 2 909 семей. Всего с 1 января текущего года АСП назначено 5 095 семьям», - сообщил Талгат Есимов.

Ранее сообщалось, что в столице уровень безработицы согласно данным Бюро национальной статистики по итогам 4 квартала 2021 года составляет 4,6%, что ниже республиканского значения на 0,3.

По данным ведомства, количество безработных в городе Нур-Султан составляет 28 226 человек, из них мужчин - 14 165, женщин - 14 061. Доля молодежи в их числе в возрасте 15-28 лет составила 22% или 6 203 человек. При этом по итогам 2021 года в Центр занятости населения за трудовым посредничеством обратилось 18 924 человека.

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#Нур-Султан   #Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество   #Соцвыплаты  
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Автор:

Серик Сабеков

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