Более пяти тысяч произведений искусства пополнили коллекцию музея имени Кастеева за 30 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Фондовые коллекции государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева с момента обретения Казахстана Независимости пополнилась на более чем 5 тысяч единиц хранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора по науке Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева Светланы Кобжановой, эра Независимости открыла новые перспективы для музейного сообщества и культуры Казахстана в целом.

«Подводя итоги 30-летней плодотворной работы, мы можем констатировать несомненное «оживление» всех аспектов работы научных сотрудников. На протяжении своей 85-летней деятельности государственный музей искусств имени А. Кастеева реализует задачу повышения профессионализма сотрудников, качества и уровня работы, недопустимости текучести кадров и их сохранения для передачи опыта молодежи. Научные сотрудники в своих отделах ведут большой объем работы по каталогизации и цифровой обработке фондов, атрибуции произведений. Научно-исследовательская работа - одно из основных направлений деятельности музея, целью которой является изучение и анализ имеющихся в коллекции произведений. Необходимо отметить, что с 1991 года коллекция музея пополнилась на 5003 единицы хранения, что свидетельствует об успешной совместной работе сектора учета, отдела хранения и научных сотрудников», - рассказала С. Кобжанова.

Научно-исследовательская работа в музее связана с накоплением, обработкой и введением в научный и общекультурный оборот сведений о художниках, о произведениях, о времени создания, стране. Осуществляется научная систематизация произведений - описания, датировка, подробные каталожные сведения.

«Важнейшим результатом деятельности является выпуск каталогов коллекции, путеводителей по экспозициям и выставкам. Главный итог исследования - это генеральный каталог по всем разделам собрания. Как прозвучало в одном из выступлений на международной конференции: «Каталоги - это интеллектуальное достоинство музея». В нашем музее планомерно ведется работа по подготовке к изданию всех разделов коллекции. Так, с 1991 года музейный отдел «Декоративно-прикладное искусство Казахстана» выпустил каталоги «Казахское народное прикладное искусство» (2010), «Ювелирное искусство Казахстана ХIХ-ХХ век», (2008). Отделом «Изобразительное искусство Казахстана» выпущены каталог «Абылхан Кастеев» (2005), каталог республиканской выставки-конкурса «Казахский народный эпос. История и традиции казахского народа» (2013), «Скульптура Казахстана» (2010), «Независимость, завещанная предками» (2016), «Акварель Казахстана: вчера и сегодня» (2019) и многие другие»,- подробно рассказала спикер.

Как отметила Светлана Кобжанова, каталогизация является одним из ведущих направлений музейной научно-исследовательской работы.

«Именно каталог дает наиболее полное представление о любом из музейных собраний, истории его возникновения и комплектования. Вместе с тем, научные сотрудники музея, помимо того, что ведут большой объем работы в своих отделах по каталогизации и цифровой обработке фондов, атрибуции произведений, планомерно организовывают выставочные проекты, социальные мероприятия - благотворительные выставки, аукционы, инклюзивные мероприятия: экспозицию для слабовидящих и незрячих, мастер-классы для людей с особыми потребностями на бесплатной основе. Большой объем работы ведется в научно-популяризаторской сфере - лекции, экскурсии, консультации, конференции, семинары, работа с практикантами художественных вузов»,- подытожила Светлана Кобжанова.