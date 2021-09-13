Более пяти тысяч произведений искусства пополнили коллекцию музея имени Кастеева за 30 лет
По словам заместителя директора по науке Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева Светланы Кобжановой, эра Независимости открыла новые перспективы для музейного сообщества и культуры Казахстана в целом.
«Подводя итоги 30-летней плодотворной работы, мы можем констатировать несомненное «оживление» всех аспектов работы научных сотрудников. На протяжении своей 85-летней деятельности государственный музей искусств имени А. Кастеева реализует задачу повышения профессионализма сотрудников, качества и уровня работы, недопустимости текучести кадров и их сохранения для передачи опыта молодежи. Научные сотрудники в своих отделах ведут большой объем работы по каталогизации и цифровой обработке фондов, атрибуции произведений. Научно-исследовательская работа - одно из основных направлений деятельности музея, целью которой является изучение и анализ имеющихся в коллекции произведений. Необходимо отметить, что с 1991 года коллекция музея пополнилась на 5003 единицы хранения, что свидетельствует об успешной совместной работе сектора учета, отдела хранения и научных сотрудников», - рассказала С. Кобжанова.
Научно-исследовательская работа в музее связана с накоплением, обработкой и введением в научный и общекультурный оборот сведений о художниках, о произведениях, о времени создания, стране. Осуществляется научная систематизация произведений - описания, датировка, подробные каталожные сведения.
«Важнейшим результатом деятельности является выпуск каталогов коллекции, путеводителей по экспозициям и выставкам. Главный итог исследования - это генеральный каталог по всем разделам собрания. Как прозвучало в одном из выступлений на международной конференции: «Каталоги - это интеллектуальное достоинство музея». В нашем музее планомерно ведется работа по подготовке к изданию всех разделов коллекции. Так, с 1991 года музейный отдел «Декоративно-прикладное искусство Казахстана» выпустил каталоги «Казахское народное прикладное искусство» (2010), «Ювелирное искусство Казахстана ХIХ-ХХ век», (2008). Отделом «Изобразительное искусство Казахстана» выпущены каталог «Абылхан Кастеев» (2005), каталог республиканской выставки-конкурса «Казахский народный эпос. История и традиции казахского народа» (2013), «Скульптура Казахстана» (2010), «Независимость, завещанная предками» (2016), «Акварель Казахстана: вчера и сегодня» (2019) и многие другие»,- подробно рассказала спикер.
Как отметила Светлана Кобжанова, каталогизация является одним из ведущих направлений музейной научно-исследовательской работы.
«Именно каталог дает наиболее полное представление о любом из музейных собраний, истории его возникновения и комплектования. Вместе с тем, научные сотрудники музея, помимо того, что ведут большой объем работы в своих отделах по каталогизации и цифровой обработке фондов, атрибуции произведений, планомерно организовывают выставочные проекты, социальные мероприятия - благотворительные выставки, аукционы, инклюзивные мероприятия: экспозицию для слабовидящих и незрячих, мастер-классы для людей с особыми потребностями на бесплатной основе. Большой объем работы ведется в научно-популяризаторской сфере - лекции, экскурсии, консультации, конференции, семинары, работа с практикантами художественных вузов»,- подытожила Светлана Кобжанова.