Более пяти тысяч несовершеннолетних состоят на учете полиции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние семь лет в стране наблюдается снижение подростковой преступности. По сравнению с 2013 годом данный показатель сократился на 64%. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, в прошлом году преступность несовершеннолетних сократилась почти на треть. Снизилось количество совершенных ими краж на 39%, грабежей на 54%, разбоев на 79% и хулиганств на 25%.

«Вместе с тем, как и прежде, наиболее характерной причиной совершения несовершеннолетними преступлений является отсутствие должного контроля за поведением детей. Ежегодно в органы полиции доставляется порядка 100 тысяч несовершеннолетних. В основном, эти подростки находились в ночное время вне жилых помещений и в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей», - сказал Алексей Милюк во время онлайн-брифинга в МВД.

По его данным, в 2020 году административной ответственности подвергнуты более 65 тысяч родителей, которые позволили своим детям находится в ночное время на улице и в развлекательных заведениях.

«Кроме того, более 800 владельцев кафе и ресторанов привлечены к административной ответственности за допущение нахождения таких несовершеннолетних в своих заведениях. Свыше 4 тысяч подростков, ввиду невозможности их передачи родителям помещены в Центры адаптации несовершеннолетних за безнадзорность. Сегодня на учетах в полиции состоит более 5 тысяч несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. С ними проводится предметная индивидуально-профилактическая работа», - проинформировал зампредседателя Комитета административной полиции.



