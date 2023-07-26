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Более пяти тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июля 2023, 17:50
Более пяти тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Казахстане выявили 5 683 несанкционированных мусорных объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов назвал три крупнейших города страны с наибольшим количеством нелегального мусора.

«Космический мониторинг твердых бытовых отходов проводится с 2018 года. Мониторинг проводился на территории 39 крупных населенных пунктов. За это время было охвачено 25 млн га. Наибольшее количество свалок среди областей выявлено в трех городах: Акмолинской области - 830, Карагандинской - 745, Туркестанской - 408. В Астане - 551, Шымкенте - 45 и Алматы - 12», - сообщил Баубек Оралмагамбетов.
Астана  
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