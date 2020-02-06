Более пяти тысяч нарушений выявила экспертиза качества казахстанских автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экспертиза качества автодорог выявила более пяти тысяч нарушений. Об этом сообщил на брифинге Агентства РК по противодействию коррупции заместитель генерального директора Национального центра качества дорожных активов Дархан Саханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году филиалами Национального центра по 14 областям и трем городам республиканского значения проводилась экспертиза качества работ и материалов. Осуществлено более восьми тысяч выездов на дороги общего назначения, выявлено более пяти тысяч нарушений, испытано более 12 тыс. проб строительных материалов. На оказание услуг по экспертизе качества дорог по местной сети заключено 15 договоров с местными исполнительными органами на общую сумму 424 млн тенге. При этом по городу Нур-Султан и Кызылординской области договоры с нами не заключались. Вместе с тем необходимо отметить слабое финансирование местных исполнительных органов по Павлодарской, Костанайской, Мангистауской, Актюбинской областям, где финансирование составляет менее 10 млн тенге с учетом протяженности местной сети дорог в данных регионах», – сказал Д. Саханов.

По его словам, в этом году ряд областей также не выделил финансирования на экспертизу качества дорог.

Д. Саханов отметил, что экспертиза качества дорог в 2019 году выявила грубейшие нарушения, связанные с толщиной покрытия, прочностью, недоуплотнением и водонасыщением асфальтобетонного покрытия в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях и городе Нур-Султан. По итогам работы Наццентра было переустроено работ на более чем 700 млн тенге. Общая сумма нарушений составила 1,5 млрд тенге.

Как сообщил Д. Саханов, имеет место слабая работа ГАСК – долго проходит процедура регистрации обращений со стороны Наццентра. Например, в ГАСК по Павлодарской области до сих пор не зарегистрировано обращение, направленное в ноябре прошлого года.

Также, по словам Д. Саханова, была проведена ведомственная экспертиза технической документации на средний ремонт дорог общей протяженностью две тыс. км стоимостью более 70 млрд тенге, в рамках которой выявлено завышение сметной стоимости работ на 8,2 млрд тенге. Основной причиной является применение классификатора видов работ на средний ремонт, что говорит о низкой компетентности представителей местных исполнительных органов.

В 2020 году, по словам спикера, планируется провести экспертизу на более чем 20 тыс. км дорог общей стоимостью 2,3 млрд тенге. При этом сумма средств, выделяемая местными исполнительными органами для экспертизы на дорогах местной сети, недостаточная. То есть Наццентр не сможет охватить весь объем работы по экспертизе качества местных дорог. Вместе с тем имеет место слабая оснащенность снегоуборочной техникой, мало применяются противогололедные материалы.